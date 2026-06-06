MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

Beta pre 3 sata

Mreža akademske solidarnosti (MASA) kritikovala je odluku Senata Univerziteta u Novom Sadu da ne izglasa reizbor u zvanje vanrednog profesora za Vladimira Mihića sa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i ocenila da je reč o "političkom progonu i odmazdi režima nad profesorom koji je odbio da ćuti".

"Profesor Mihić je ispunio zakonske uslove za reizbor, što nije bilo dovoljno da ostane na poslu. Njegov stvarni 'greh' ne nalazi se u pravilnicima, već u njegovom javnom i moralnom angažmanu. Vladimir Mihić je kažnjen zato što je u godini iza nas otvoreno podržavao studentski pokret", navela je MASA.

Ocenili su da je "posebno porazna" uloga Senata Univerziteta u Novom Sadu.

"Umesto da bude bedem autonomije i slobodne misli, Senat je pristao da bude politički instrument i egzekutor u službi vladajućeg režima. Skrivanje iza tajnog glasanja – koje je direktno suprotno pravilnicima samog Univerziteta – nije ništa drugo do kukavički pokušaj članova Senata da operu ruke od sopstvenog saučesništva u ovoj političkoj čistki", piše u saopštenju.

Pozvali su celokupnu javnost, kolege sa drugih fakulteta i "pre svega studente, zbog kojih je profesor Mihić danas i progonjen, da podignu glas protiv uvođenja jednoumlja i mraka na Univerzitet".

(Beta, 06.06.2026)

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