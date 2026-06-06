Novi napadi Izraela na Liban, poginulo devetoro, među njima i general

Beta pre 43 minuta

Libanska vojska je saopštila da je devet ljudi, uključujući dva oficira i vojnika, poginulo danas u izraelskim napadima, svega nekoliko dana pošto su Izrael i Liban postigli novi sporazum o prekidu vatre.

Po saopštenju vojske, brigadni general, kapetan i jedan vojnik su jutros poginuli u napadu Izraela na putu kod grada Nabatijea.

U drugom napadu, na selo Saksakija, takođe na jugu Libana, poginulo je šest ljudi, a četvoro je ranjeno, objavili su mediji.

"Kontinuirana, namerna i ponovljena izraelska agresija protiv Libana, njegovog naroda i njegove vojske samo jača našu odlučnost, veru i odlučnost", navodi se u saopštenju vojske.

Vojska tvrdi da je cilj Izraela da napadima "osujeti sve napore da se postigne rešenje koje bi obnovilo stabilnost, uspostavilo sveobuhvatni prekid vatre i dovelo do izraelskog povlačenja sa okupiranih libanskih teritorija".

Izrael i libanska vlada su poslednji put sklopile primirje uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Bejrut tvrdi da je libanski militantni proiranski pokret Hezbolah, koji je odbio sporazum o prekidu vatre, ponovo uvukao Liban u rat.

Napadi su usledili dan nakon što su predsednik i premijer Libana kritikovali Iran zbog protivljenja najnovijem sporazumu o prekidu vatre sa Izraelom, rekavši da Teheran ne bi trebalo da koristi Liban kao "monetu za pregovaranje" sa Vašingtonom.

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči objavio je danas da bi nakon komentara libanskog predsednika Džozefa Auna "čovek pomislio da je Iran okupirao petinu Libana, raselio četvrtinu Libanaca i da svakodnevno bombarduje njegovu zemlju".

"Da je Liban bio pregovarački adut za Iran, davno bismo imali dogovor. Spasite Liban od svog pravog neprijatelja, gospodine predsedniče", poručio mu je Aragči.

Najnoviji sukob Izraela i Libana počeo je 2. marta, kada je Hezbolah ispalio rakete na sever Izraela, dva dana nakon početka rata u Iranu.

Izrael od tada izvodi kopnenu invaziju Libana zbog koje je raseljeno više od milion ljudi.

SAD i Iran: Novi napadi, region upozoren na opasnost

Sjedinjene Američke Države (SAD) i Iran nastavili su jutros da razmenjuju napade, nekoliko dana nakon što su objavljene kontradiktorne poruke o statusu pregovora o prekidu vatre.

SAD tvrde da su presrele rakete i dronove koje je Iran lansirao prema Ormuskom moreuzu, prenosi Si-en-en (CNN).

Iran je ispalio nekoliko "upozoravajućih" hitaca u blizini moreuza, dok je američka vojska napala radarske lokacije za obalski nadzor u Iranu nakon obaranja četiri drona, prenosi agencija Mehr.

Sirene za opasnost su jutros aktivirane u Kuvajtu i Bahreinu, a kuvajtska vojska je saopštila da reaguje na pretnje.

Napadi su nastavljeni i u Libanu, gde je juče poginulo više od 20 ljudi.

(Beta, 06.06.2026)