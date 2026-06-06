Ponoš: Ne možemo imati i Srbiju u EU i SNS na vlasti, SRCE će na izborima biti u proevropskoj koloni

Beta pre 2 sata

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je večeras da, iako izbori nisu "sutra", o njima treba razgovarati, kao i da će na sledećim izborima SRCE biti deo proevropske kolone."Srbija centar će biti deo tog bloka. To je sasvim sigurno. Ko hoće - hoće, ko neće - neće. A i oni koji hoće, moraće da pokažu u praksi da i propovedaju i zastupaju evropske vrednosti. To će tako biti, nema dileme", rekao je Ponoš za televiziju Nova S, a prenela stranka u saopštenju.

Govoreći o 87 državljana Srbije kojima nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, ocenio je da je važno da građanima posle Samita Evropska unija (EU) - Zapadni Balkan u Tivtu bude jasno da Srbija ne može da bude član EU i da na vlasti bude Srpska napredna stranka (SNS).

On je za televiziju NOVA S rekao da je to jasno i onima u EU koji su do sada favorizovali stabilokratiju, a da je najjača poruka stigla od nemačkog kancelara Fridriha Merca i tiče se ne samo zajedničke spoljne i bezbednosne politike, nego i ispunjavanja ostalih uslova.

Ponoš je, kako je prenela stranka u saopštenju, naveo da iza novog nemačko-francuskog non-pejpera, pre svega, stoje geopolitički razlozi guranja Ukrajine u prvi plan, dodajući da Nemci razmišljaju geopolitički, jer "ono što je nekad Nemačka bila za zapadni svet, pa Poljska, sada je Ukrajina".

"Da u pomeranju granice na istok ne bi Zapadni Balkan ostao potpuno zaboravljen ponuđen mu je posmatrački status, a Ukrajini pridruženi. U tom posmatračkom, neko će da posmatra, neko će i da ide. Crna Gora ide, kao dokaz da vrata nisu zatvorena, a ko će još kroz ta vrata da prođe zavisi od onih koji čekaju. Da li će ovih par zemalja ostati da budu želudac Evrope za preživanje ili će da krenu putem Crne Gore, zavisi da li ćemo i dalje imati ovu vlast", ocenio je Ponoš.

Lider stranke SRCE je konstatovao da je dobar nemačko-francuski non-pejper koji predviđa male korake za one koji ne mogu ili neće da naprave velike na evropskom putu, dodajući da ne očekuje da vlast u Srbiji reši ono što je od nje traženo u "dve nedelje", kako je izjavio predsednik države Aleksandar Vučić, jer u prethodnih pet godina nije rešio ono što je mogao.

"Verujem da je njihov plan da donesu zakone koji se traže i to može u narednih par nedelja, ali to i praksa nemaju nikakve veze. Nije ni presudno da li će se otvoriti Klaster 3, jer ostajemo zaglavljeni u Klasteru 1 , u oblasti vladavine prava. Važno je da se shvati logika ove vlasti", dodao je Ponoš.

Prema njegovim rečima, pokušaće da donesu zakone, da ih ne sprovode i da to "fingiraju sa ciljem da se ogrebu za EU pare".

"Ako uspeju super, ako ne uspeju nastaviće da džepare nas. Da bi nastavio nas da džepari, dovoljno je da pokrade izbore. Da bi uzimao evropske pare, ne sme da pokrade izbore. Ako ne sme da pokrade izbore, ne može ni da ih dobije. Ako ih ne dobije, onda neće uzeti ni naše, ni evropske pare", kazao je Ponoš.

(Beta, 06.06.2026)