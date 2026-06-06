Ponoš (SRCE): Vučiću, koja je cena života srpskog vojnika

Beta pre 1 sat

General Zdravko Ponoš, predsednik stranke Srbija centar (SRCE), upitao je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića koja je po njegovoj računici cena života srpskog vojnika.

"Gine se nažalost i u mirovnim misijama. To je samo jedan od razloga zašto niko pri gramu zdrave pameti ne šalje svoje vojnike u mirovnu misiju u sukobu gde jednoj od zaraćenih strana isporučuje municiju. Neviđena nedoslednost spoljne politike, na nivou banana države, je posebna tema", istakao je Ponoš na mreži X.

On je dodao da je vredno gađenja Vučićevo pravdanje finansijskom korišću od prodaje municije.

"Opredeli se - povuci vojsku iz Libana, ili prestani Izraelu da prodaješ municiju", poručio je Ponoš.

(Beta, 06.06.2026)