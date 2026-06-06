Ponoš: Vučiću povuci Vojsku Srbije iz Libana ili prestani da prodaješ municiju Izraelu

Beta pre 1 sat

General Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE), pozvao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da povuče pripadnike Vojske Srbije iz mirovne misije u Libanu ili da, kako je rekao, prestane da Izraelu prodaje municiju.

"Gine se nažalost i u mirovnim misijama. To je samo jedan od razloga zašto niko pri gramu zdrave pameti ne šalje svoje vojnike u mirovnu misiju u sukobu gde jednoj od zaraćenih strana isporučuje municiju", objavio je Ponoš na društvenoj mreži Iks povodom smrti srpskog vojnika u Libanu, a prenela stranka u saopštenju.

Dodao da je "neviđena nedoslednost spoljne politike, na nivou banana države, posebna tema".

(Beta, 06.06.2026)

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