Sankt Peterburg: Stanovnici pozvani da napuste domove zbog napada dronovima

Beta pre 1 sat

Ruski zvaničnici upozorili su jutros stanovnike Sankt Peterburga da napuste svoje domove nakon navodnog velikog napada ukrajinskih dronova.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov savetovao je stanovnike da ne izlaze napolje i upozorio na moguće prekide u mobilnom internetu.

Regionalni guverner Aleksandar Drozdenko rekao je da je 141 dron oboren iznad okolne Lenjingradske oblasti, dok je rusko MInistarstvo odbrane navelo da je protivvazdušna odbrana oborila 376 ukrajinskih letelica.

Broj žrtava nije poznat.

Današnji napad usledio je nakon što je ukrajinski dron u sredu zapalio naftni terminal u Sankt Peterburgu i pogodio obližnju pomorsku bazu, nekoliko sati pre otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma.

U Ukrajini je jedna osoba poginula, a tri su ranjene tokom noći u Dnjepropetrovskoj oblasti, kada su ruske snage napale tri okruga skoro 30 puta dronovima i artiljerijom, rekao je jutros regionalni guverner Aleksandar Hanža.

U Zaporožju je pet osoba potražilo medicinsku pomoć nakon što je ruski napad dronom izazvao požar na parkingu, rekao je regionalni zvaničnik Ivan Fedorov.

Rusija je tokom noći napala Ukrajinu sa 272 drona, a protivvazdušna odbrana je oborila njih 249, saopštilo je danas ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo.

Najnoviji napadi usledili su dan nakon što je Putin odbio predlog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog za sastanak licem u lice o okončanju rata, koji je ocenio kao “besmislen”.

(Beta, 06.06.2026)

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