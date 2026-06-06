SSP: Stefanović i Samofalov učestvovali na konferenciji Skopske inicijative

Beta pre 51 minuta

Delegacija Stranke slobode i pravde (SSP), zamenik predsednika SSP Borko Stefanović i internacionalni sekretar Konstantin Samofalov, učestvovala je u Severnoj Makedoniji na konferenciji Skopske inicijative, kojom je predsedavao lider Socijaldemokratskog saveza Severne Makedonije Venko Filipče.

U razgovorima sa liderima socijaldemokratskih partija Zapadnog Balkana, predstavnici SSP-a pozdravili su zajedničku nemačko-francusku inicijativu o faznom pristupanju zemalja regiona Evropskoj uniji.

"Nemačko-francuski non-pejper koji su pokrenuli (nemački) kancelar Fridrih Merc i (francuski) predsednik Emanuel Makron predstavlja značajan podsticaj evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i potvrdu da Evropska unija želi da ubrza integraciju regiona. To je dobra vest za građane svih zemalja koje imaju vlasti spremne da sprovedu reforme i svoju budućnost vežu za evropske vrednosti", kazao je Stefanović, a prenela je danas SSP u saopštenju.

Stefanović je izjavio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić pred evropskim zvaničnicima govori o evropskom putu, a u zemlji "gradi autokratski sistem, uništava institucije, guši slobodne medije, krade izbore i Srbiju sve više udaljava od evropskih standarda".

(Beta, 06.06.2026)

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