Vremenska prognoza za subotu, 6. jun: Danas promenljivo oblačno, ponegde kiša

Beta pre 59 minuta

U Srbiji će biti promenljivo oblačno, na severu popodne suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Zapadni i severozapadni vetar biće slab do umeren.

Najniža temperatura biće od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, ujutro i pre podne s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, a popodne suvo, sa sunčanim intervalima. Severozapadni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 25 stepeni.

(Beta, 06.06.2026)

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