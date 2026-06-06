Ekspo 2027 Beograd predstavljen u američkom Kongresu: Ovo su ključne poruke komesara izložbe

Blic pre 1 sat
Ekspo 2027 Beograd predstavljen u američkom Kongresu: Ovo su ključne poruke komesara izložbe
Glavni operativni direktor Igor Kovačević naglasio je važnost slobodne razmene znanja, robe i usluga za ekonomski prosperitet Američki komesar Gevin Vaks istakao je istorijsko savezništvo Srbije i SAD, kao i značaj kulturne i sportske diplomatije u jačanju odnosa Ekspo 2027 Beograd predstavljen je danas u Kapitol holu pred diplomatskim korom i kongresmenima, a ocenjeno je da ova specijalizovana izložba koja se održava u Beogradu od 15.maja do 15. avgusta iduće
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