Ekspo 2027 Beograd predstavljen u američkom Kongresu: Ovo su ključne poruke komesara izložbe

Glavni operativni direktor Igor Kovačević naglasio je važnost slobodne razmene znanja, robe i usluga za ekonomski prosperitet Američki komesar Gevin Vaks istakao je istorijsko savezništvo Srbije i SAD, kao i značaj kulturne i sportske diplomatije u jačanju odnosa Ekspo 2027 Beograd predstavljen je danas u Kapitol holu pred diplomatskim korom i kongresmenima, a ocenjeno je da ova specijalizovana izložba koja se održava u Beogradu od 15.maja do 15. avgusta iduće