(Foto, video) Vernici dodiruju staklo i prolaze ispod časnog pojasa, patrijarh u Hramu Svetog Save služi liturgiju pre istorijskog ispraćaja na Svetu Goru

Časni pojas presvete Bogorodice danas će svečano biti ispraćen iz Hrama Svetog Save ka Svetoj Gori Više od 800.000 vernika poklonilo se ovoj svetinji od 20. maja do danas Časni pojas presvete Bogorodice svečano će danas biti ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana, 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save služi liturgiju pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice u prisustvu velikog