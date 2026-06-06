(Foto, video) Završen ispraćaj časnog pojasa Bogorodice Patrijarh ga u naručju izneo iz Hrama Svetog Save, narod išao za njim i grcao u suzama

Časni pojas presvete Bogorodice danas će svečano biti ispraćen iz Hrama Svetog Save ka Svetoj Gori Više od 1.000.000 vernika poklonilo se ovoj svetinji od 20. maja do danas Časni pojas presvete Bogorodice svečano je iznet iz Hrama Svetog Save, posle molebana, odakle će biti ispraćen na put ka Svetoj Gori.

Časni pojas napušta Srbiju, nakon što mu se od Spasovdana, 20. maja poklonilo više od milion ljudi, prema rečima iguman manastira Vatoped arhimandrita Jefrema. Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save služio je liturgiju pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice u prisustvu velikog broja vernika, a vladike i Patrijarh u Hramu Svetog Save od 14 sati služen je moleban pre istorijskog ispraćaja na Svetu Goru. Nakon molebana, patrijarh je u naručju izneo pojas ispred