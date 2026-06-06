"Lopta je u Trampovom dvorištu" Zastrašujuća pretnja savetnika ajatolaha: "Ako SAD nastave sukob, otvara se novi front sve do Mediterana"

Blic pre 3 sata
"Lopta je u Trampovom dvorištu" Zastrašujuća pretnja savetnika ajatolaha: "Ako SAD nastave sukob, otvara se novi front sve do…
Iranski vojni savetnik Mohsen Rezai upozorava da bi nastavak sukoba od strane SAD doveo do širenja rata van Persijskog zaliva Rezai negira mogućnost sastanka između ajatolaha Hamneija i Trampa i tvrdi da su pregovori u zastoju zbog američke strane Potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana zavisi od toga da li će Trampova administracija pristati na odmrzavanje 24 milijarde dolara iranske imovine, izjavio je danas za CNN visoki iranski
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