"Muke po braći" pod palicom Amerike: NIS i Lukoil u klopci Vašingtona, da će naftni giganti deliti istu sudbinu?

NIS i Lukoil se suočavaju sa problemima zbog sankcija vezanih za ruski kapital, pod nadzorom američkog OFAK-a NIS-u danas ističe rok za pregovore o kupoprodaji sa MOL-om, dok je Lukoilu produžena licenca za rad do 29. oktobra Muke po braći! Tako bi moglo da se figurativno predstavi sudbina NIS-a i Lukoila oko prodaje i poslovanja u uslovima sankcija, koju kroji Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD. I jedana i druga kompanija,