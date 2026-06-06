"Muke po braći" pod palicom Amerike: NIS i Lukoil u klopci Vašingtona, da će naftni giganti deliti istu sudbinu?

Blic pre 5 minuta
"Muke po braći" pod palicom Amerike: NIS i Lukoil u klopci Vašingtona, da će naftni giganti deliti istu sudbinu?
NIS i Lukoil se suočavaju sa problemima zbog sankcija vezanih za ruski kapital, pod nadzorom američkog OFAK-a NIS-u danas ističe rok za pregovore o kupoprodaji sa MOL-om, dok je Lukoilu produžena licenca za rad do 29. oktobra Muke po braći! Tako bi moglo da se figurativno predstavi sudbina NIS-a i Lukoila oko prodaje i poslovanja u uslovima sankcija, koju kroji Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD. I jedana i druga kompanija,
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"Muke po braći" pod palicom Amerike: NIS i Lukoil u klopci Vašingtona, da će naftni giganti deliti istu sudbinu?

"Muke po braći" pod palicom Amerike: NIS i Lukoil u klopci Vašingtona, da će naftni giganti deliti istu sudbinu?

Blic pre 5 minuta