Rat u Ukrajini ulazi u fazu usijanja: Ozbiljni problemi u obe vojske, Putin pred sudbonosnim izborom, hvalisanje ustupilo mesto strahu

Blic pre 8 minuta
Rat u Ukrajini ulazi u fazu usijanja: Ozbiljni problemi u obe vojske, Putin pred sudbonosnim izborom, hvalisanje ustupilo…

Analize novinara u egzilu i savremene statistike naglašavaju ogroman broj ruskih žrtava I ukrajinska vojska ima ozbiljne probleme: pojedini komandanti napuštaju položaje "Situacija na ukrajinskom frontu je takva da će na jesen ili biti mobilizacija, ili ćemo završiti rat sklapanjem mirovnog sporazuma.

Treća opcija jednostavno više ne postoji", napisao je uticajni Rus, koji podržava ruskog predsednika Vladimira Putina i njegov rat u Ukrajini. Gubici su, tvrdi, nepodnošljivi i više se ne mogu nadoknaditi, a za to vreme stotine ukrajinskih dronova zasipaju Moskvu i ruska ekonomija je na ivici kolapsa. Dok su Rusi pre samo pola godine bili puni samopouzdanja, danas je ono sasvim nestalo, a hvalisanje je ustupilo mesto strahu, tvrdi ekstremni pristalica rata u
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Rat u Ukrajini ulazi u fazu usijanja: Ozbiljni problemi u obe vojske, Putin pred sudbonosnim izborom, hvalisanje ustupilo…

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