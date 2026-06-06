Skriveni trošak svake kuhinje! Mali bojler ispod sudopere može da vas košta više nego veliki u kupatilu: Računica za 8 sati rada će vas osvestiti

Mali kuhinjski bojler ispod sudopere troši znatno više struje nego što mislite Pogledajte računicu za 8 sati aktivnosti u kuhinji i savete za uštedu novca Gotovo svaka kuhinja u Srbiji ima mali bojler od pet do deset litara, postavljen iznad ili ispod sudopere, koji služi za pranje ruku, brzo ispiranje šoljica ili pripremu hrane.

Pošto je reč o malom aparatu, mnogi veruju da je njegova potrošnja električne energije zanemarljiva. Međutim, stvarnost je drugačija. Zbog male zapremine i čestog dopunjavanja hladnom vodom, ovaj uređaj može da postane jedan od skrivenih potrošača u domaćinstvu. Izmerili smo njegovu potrošnju tokom jedne dnevne smene od osam sati u kuhinji. Mali kuhinjski bojleri imaju grejače snage između 1,5 i 2 kilovata, što je uporedivo sa snagom grejača u velikim kupatilskim