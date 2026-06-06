(Video) Internet isključen, aerodrom zatvoren! Masovni napad dronova na Sankt Peterburg, opsadno stanje u gradu: "Ne izlazite iz kuća"

Blic pre 37 minuta
(Video) Internet isključen, aerodrom zatvoren! Masovni napad dronova na Sankt Peterburg, opsadno stanje u gradu: "Ne izlazite…
Guverner Aleksandar Beglov potvrdio je da su sistemi protivvazdušne odbrane bili aktivirani Sankt Peterburg je bio meta masovnog napada dronova 6. juna Sankt Peterburg, Moskva i više ruskih regiona našli su se danas pod masovnim napadom bespilotnih letelica, usled čega je aktivirana protivvazdušna odbrana, a međunarodni aerodrom Pulkovo zatvoren za saobraćaj. Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane i lokalnih zvaničnika, oboreno je više od 370 dronova širom
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