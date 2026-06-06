(Video) Internet isključen, aerodrom zatvoren! Masovni napad dronova na Sankt Peterburg, opsadno stanje u gradu: "Ne izlazite iz kuća"
Blic pre 37 minuta
Guverner Aleksandar Beglov potvrdio je da su sistemi protivvazdušne odbrane bili aktivirani Sankt Peterburg je bio meta masovnog napada dronova 6. juna Sankt Peterburg, Moskva i više ruskih regiona našli su se danas pod masovnim napadom bespilotnih letelica, usled čega je aktivirana protivvazdušna odbrana, a međunarodni aerodrom Pulkovo zatvoren za saobraćaj. Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane i lokalnih zvaničnika, oboreno je više od 370 dronova širom