(Video) Internet isključen, aerodrom zatvoren! Masovni napad dronova na Sankt Peterburg, opsadno stanje u gradu: "Ne izlazite iz kuća"

Guverner Aleksandar Beglov potvrdio je da su sistemi protivvazdušne odbrane bili aktivirani Sankt Peterburg je bio meta masovnog napada dronova 6. juna Sankt Peterburg, Moskva i više ruskih regiona našli su se danas pod masovnim napadom bespilotnih letelica, usled čega je aktivirana protivvazdušna odbrana, a međunarodni aerodrom Pulkovo zatvoren za saobraćaj. Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane i lokalnih zvaničnika, oboreno je više od 370 dronova širom