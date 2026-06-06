MOL dobio odobrenje OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 16. juna

Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 16. juna, objavio je u subotu MOL na Budimpeštanskoj berzi.

Posle produženja licence 22. maja, pregovori su značajno napredovali, a trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije, naveo je MOL. MOL-u su, na osnovu prethodno izdate licence OFAC-a, bili odobreni pregovori o kupovini NIS-a do danas, odnosno do 6. juna. Mađarska kompanija MOL zatražila je 3. juna OFAC-u dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u. Kompanija NIS dobila je ranije posebnu licencu