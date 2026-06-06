Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj stanici naređeno da se privremeno sklone dok se otklanja uzrok curenja vazduha

Danas pre 8 sati  |  Aleksandar Maksimovic
Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj stanici naređeno da se privremeno sklone dok se otklanja uzrok curenja vazduha

Američka svemirska agencija NASA naredila je danas astronautima na Međunarodnoj svemirskoj stanici da se privremeno sklone na sigurno dok traje popravka instalacija iz kojih „curi“ vazduh.

Petoro astronauta se premestilo u kapsulu Spejs Iks koja je „parkirana“ na stanici dok traje popravka instalacija koje se nalaze na ruskom delu orbitalne stanice. Odluka je doneta „zbog izuzetnog opreza“, rekla je preko društvene mreže Iks portparolka NASA Betani Stivens. Posada je napustila kapsulu i vratila se poslovima pošto je popravka pauzirana. Tokom godina, na ruskom delu stanica nastajale su pukotine i cureo je vazduh. NASA je saopštila da je ruska agencija
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