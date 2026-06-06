Bez tenisa u drugom polufinalu Rolan Garosa

Ništa od italijasnkog dvoboja u polufinalu Rolan Garosa.

Flavio Koboli je drugi finalista jedinog ghrend slema na šljaci, jer mu je Mateo Arnaldi predao meč bez borbe usled virusa. Tako će Koboli u nedelju će odmeriti snage sa Aleksanderom Zverevom i pokušati da osvoji pariski slem. Flavio je obezbedio je skok na 10. mesto ATP liste, a ukoliko postane šampion biće peti na planeti. Sa Sašom Zverevim igrao je četiri puta do sada, i to sve u poslednjih godinu dana. Tri puta je poražen, uključujući i prošlogodišnje treće