Bogoljub Marković napustio Megu i odlazi u NBA ligu

Danas pre 8 sati  |  Beta
Bogoljub Marković napustio Megu i odlazi u NBA ligu

Srpski košarkaš Bogoljub Marković nije više igrač Mege, saopštio je beogradski klub.

Beogradski mediji su naveli da bi aktuelni najkorisniji igrač (MVP) regionalne ABA lige uskoro trebalo da se pridruži Milvoki Baksima u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi ( NBA). Milvoki je izabrao Markovića kao 47. pika na prošlogodišnjem NBA draftu, a 20-godišnji srpski centar je nakon toga za Bakse igrao u Letnjoj ligi, pre nego što je odlučio da se vrati u Megu. Marković je u Megi proveo pet godina. Kao član beogradskog kluba osvojio je dve nagrade za
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