Iran uslovio dogovor sa SAD oslobađanjem zamrznute imovine

Danas pre 9 sati  |  FoNet
Iran uslovio dogovor sa SAD oslobađanjem zamrznute imovine
Potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana zavisi od toga da li će američka vlada pristati da oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, rekao je danas visoki iranski zvaničnik, upozoravajući da će SAD „ući u mračni tunel“ ukoliko nastave borbe. „Pregovori su u ćorsokaku i američki predsednik Donald Tramp sada mora da izađe iz njega“, rekao je Mohsen Rezai, vojni savetnik vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hamneija, u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Lopta je u Trampovom dvorištu" Zastrašujuća pretnja savetnika ajatolaha: "Ako SAD nastave sukob, otvara se novi front sve do…

"Lopta je u Trampovom dvorištu" Zastrašujuća pretnja savetnika ajatolaha: "Ako SAD nastave sukob, otvara se novi front sve do Mediterana"

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

Rat u Ukrajini ulazi u fazu usijanja: Ozbiljni problemi u obe vojske, Putin pred sudbonosnim izborom, hvalisanje ustupilo…

Rat u Ukrajini ulazi u fazu usijanja: Ozbiljni problemi u obe vojske, Putin pred sudbonosnim izborom, hvalisanje ustupilo mesto strahu

Blic pre 8 minuta
Iran gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu; nova runda razgovora o Gazi u Kairu

Iran gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu; nova runda razgovora o Gazi u Kairu

RTS pre 8 minuta
Rat i mir – Putin: Već sam prošao presipanje iz šupljeg u prazno; Zelenski: Rusija ponovo bira rat

Rat i mir – Putin: Već sam prošao presipanje iz šupljeg u prazno; Zelenski: Rusija ponovo bira rat

RTS pre 8 minuta
Kinezi izgradili čudo neviđeno duboko pod zemljom! Vozite kroz mračnu utrobu planine, a iznad vas oblaci i cveće

Kinezi izgradili čudo neviđeno duboko pod zemljom! Vozite kroz mračnu utrobu planine, a iznad vas oblaci i cveće

Blic pre 18 minuta
Smena oblaka i sunca – popodne mogući kiša i lokalni pljuskovi

Smena oblaka i sunca – popodne mogući kiša i lokalni pljuskovi

RTS pre 1 sat