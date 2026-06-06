Iran uslovio dogovor sa SAD oslobađanjem zamrznute imovine

Potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana zavisi od toga da li će američka vlada pristati da oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, rekao je danas visoki iranski zvaničnik, upozoravajući da će SAD „ući u mračni tunel“ ukoliko nastave borbe. „Pregovori su u ćorsokaku i američki predsednik Donald Tramp sada mora da izađe iz njega“, rekao je Mohsen Rezai, vojni savetnik vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hamneija, u