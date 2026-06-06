Ispraćaj Pojasa Presvete Bogorodice koji se vraća u Manastir Vatoped danas iz Hrama Svetog Save

Ispraćaj „Časnog Pojasa Presvete Bogorodice“ najavljen je za danas posle liturgije koju će služiti poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patijarh Porfirije u Hramu Svetog Save, gde je ta relikvija doneta iz Manastira Vatoped na Svetoj Gori, da bi 21. maja bila nošena u litiji tokom gradske slave Beograda – Spasovdana.

Liturgija, posle koje će Pojas Presvete Bogorodice biti ispraćen, počinje danas u 9.00 časova. Kroz Hram je prošlo 800.000 građana, saopštila je SPC, a datum ispraćaja je dvaput odlagan zbog velikog interesovanja vernika koji su satima čekali u dugačkim kolonama po okolnim ulicama. Zato je Hram bio otvoren i noću. Prilikom poklonjenja, građani su dobijali platnene trakice, osveštane na Pojasu. U najavi je bilo rečeno da ih je pripremljeno 300.000, ali je potom taj