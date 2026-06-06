Ko je Vladimir Mihić, profesor koji je dobio otkaz zbog javnog govora?

Vladimir Mihić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, nije reizabran u zvanje.

Tako je posle 24 godine rada na fakultetu ostao bez posla, jer se njegovi javni nastupi nisu svideli dekanu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Patriku Dridu, koji je uložio prigovor na njegov reizbor u zvanje. Šta je Mihić značio za akademsku zajednicu u Novom Sadu svedoče suze kolega i studenata ispred Rektorata kada su saznali da je Senat odlučio da ovom profesoru uruči otkaz, zbog primedbi koje se kose sa Kodeksom akademskog integriteta i koje nisu pravno