Održana komemoracija Edinu Avdiću: „Regionalna, evropska i svetska košarka su puno izgubili“

Komemoracija povodom smrti čuvenog sportskog novinara i košarkaškog komentatora Edina Avdića održana je u Beogradu uz prisustvo rodbine, mnogobrojnih prijatelja i kolega.

Među prisutnima na komemoraciji bili su i predsednik Evrolige Dejan Bodiroga, igrač Boston Seltiksa Nikola Vučević, nekadašnji košarkaši Dušan Kecman i Saša Pavlović, treneri Vladimir Jovanović, Luka Pavićević i Dejan Radonjić i drugi sportski radnici, kolege novinari, glumac Sergej Trifunović… – Poštovana porodico Avdić, poštovani skupe, danas se opraštamo od našeg Edina. Kažem našeg, jer smo ga svi doživljavali kao bližnjeg člana naše košarkaške porodice. Edin je