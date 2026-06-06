Održana komemoracija povodom smrti novinara Edina Avdića: „Regionalna, evropska i svetska košarka je izgubila puno“

Danas pre 15 minuta  |  Beta/ Danas online
Održana komemoracija povodom smrti novinara Edina Avdića: „Regionalna, evropska i svetska košarka je izgubila puno“

Komemoracija povodom smrti čuvenog sportskog novinara i košarkaškog komentatora Edina Avdića, održana je u Beogradu uz prisustvo mnogobrojnih prijatelja i kolega.

Među prisutnima na komemoraciji u hotelu „Crowne Plaza“ bili su članovi porodice Edina Avdića, predsednik Evrolige Dejan Bodiroga, igrač Boston Seltiksa Nikola Vučević, nekadašnji košarkaši Dušan Kecman, Saša Pavlović, treneri Vladimir Jovanović i Dejan Radonjić i mnogi drugi sportski radnici i kolege novinari. Takođe i ljudi van sveta sporta, poput glumca Sergeja Ttrifunovića. – Poštovana porodico Avdić, poštovani skupe, danas se opraštamo od našeg Edina. Kažem
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