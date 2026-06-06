Stanovnici Sankt Peterburga pozvani da napuste domove nakon ukrajinskih napada

Danas pre 34 minuta  |  Beta/AP
Stanovnici Sankt Peterburga pozvani da napuste domove nakon ukrajinskih napada

Ruski zvaničnici upozorili su jutros stanovnike Sankt Peterburga da napuste svoje domove nakon navodnog velikog napada ukrajinskih dronova.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov savetovao je stanovnike da ne izlaze napolje i upozorio na moguće prekide u mobilnom internetu. Regionalni guverner Aleksandar Drozdenko rekao je da je 141 dron oboren iznad okolne Lenjingradske oblasti, dok je rusko MInistarstvo odbrane navelo da je protivvazdušna odbrana oborila 376 ukrajinskih letelica. Broj žrtava nije poznat. Današnji napad usledio je nakon što je ukrajinski dron u sredu zapalio naftni terminal u
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