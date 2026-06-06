Turski brod napadnut kod Krima, jedna osoba poginula

Danas pre 22 minuta  |  Beta-AP
Turski brod napadnut kod Krima, jedna osoba poginula

Turska obalska straža saopštila je da je jedan brod te zemlje napadnut i potonuo kod severne obale Crnog mora, kao i da je jedan mornar poginuo, a četvoro ljudi ranjeno.

Brod Duru 67 napadnut je zapadno od Sevastopolja na Krimu juče, navodi se u saopštenju Komande obalske straže. Petoro povređenih mornara spasao je drugi brod, Burak Kaja, ali je jedan od njih preminuo na povratku u Tursku. Povređeni su prebačeni u bolnicu u glavnom gradu pokrajine Kastamonu, javila je agencija Anadolija. Zdravstveni zvaničnici su naveli da su evakuisani zadobili lakše povrede šrapnelom. Niko nije preuzeo odgovornost za napad.
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