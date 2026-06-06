Ubedljiv poraz Srbije u kvalifikacijama za Mundijal

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Italije u Pizi rezultatom 3:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Sva tri gola došla su u drugom poluvremenu, koje su izabranice Lidije Stojkanović odigralo daleko slabije nego prvo. Branila se Srbija koliko je mogla, ali je mrežu Milice Kostić u 62. minutu zatresla Valentina Bergamaski. Solidan rezultat je bio do 82, minutu kada je Ariana Karuzo uputila snažan šut koji je završio u golu Srbije. Konačan skor je postavila Barbara Bonansea u 88. minutu. Bilo je jasno da Srbija teško mođe do prvog mesta u grupi koje garantuje