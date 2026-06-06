Basketaši Srbije srušili i olimpijske prvake! Stojačić vodio „orlove“ do polufinala Svetskog prvenstva

Dnevnik pre 1 dan
Basketaši Srbije srušili i olimpijske prvake! Stojačić vodio „orlove“ do polufinala Svetskog prvenstva

Basketaši Srbije plasirali su se u polufinale Svetskog prvenstva u Varšavi pošto su savladali olimpijske prvake Holanđane rezultatom 21:19.

Nakon što su „orlovi“ slavili nad svetskim prvacima Špancima u grupnoj fazi, meru su uzeli i olimpijskim šampionima i bez poraza na ovom takmičenju našli su se među četiri najbolja tima. U polufinalu će igrati protiv Letonija koja je bila bolja od Litvanije 22:13, u nedelju u 18.10 časova. That Serbian connection is REAL 😮‍💨🇷🇸🔥 #3x3WC pic.twitter.com/opDsL76f6o — 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) June 6, 2026 Holandija je bolje počela duel, imala je više
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