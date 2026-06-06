Entoni Tauns vodio Njujork do druge pobede u finalu NBA Vembi tragičar u neizvesnoj završnici (video)

Dnevnik pre 2 sata
Entoni Tauns vodio Njujork do druge pobede u finalu NBA Vembi tragičar u neizvesnoj završnici (video)

SAN ANTONIO: Košarkaši Njujorka poveli su 2:0 protiv San Antonija u finalu plej-ofa NBA lige pošto su noćas kao gosti pobedili rezultatom 105:104.

Najefikasniji u redovima Njujorka bio je Karl Entoni Tauns sa 21 poenom i 13 skokova, dok su po 20 poena dali Majls Bridžis i Džejlen Branson. Viktor Vembanjama je bio najefikasniji igrač utakmice sa 29 poena i devet skokova, ali je bio tragičar u porazu. Prvo je izgubio loptu 15 sekundi pre kraja kod rezultata 104:104, a zatim nije pogodio šut sa poludistance uz zvuk sirene. Zapažen u redovima Sparsa bio je i Diaron Foks sa 20 poena. Naredna dva meča igraće se u
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