Vlada do 14. juna produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na gorivo

Ilustracija (Foto: Divergent fotograph/shutterstock.com) Vlada Srbije ponovo je produžila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte i to do 14. juna.

Do tog datuma će akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Podsetimo, prethodno je ova odluka važila do 7. juna. Odluku o privremenom smanjenju akciza zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled poskupljenja sirove nafte na svetskom tržištu Vlada je donela 14. maja.