Brnabić: Sednica o poverenju Vladi biće održana kada na dnevnom redu ne bude važnijih stvari za državu

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić rekla je danas da će sednica skupštine o poverenju Vladi biti održana kada ne bude na dnevnom redu važnijih stvari za državu.

Odgovarajući na pitanje kako će skupština raditi tokom leta i da li će, biti održana sednica o poverenju vladi koju je tražila opozicija, Brnabić je rekla da će te sednice biti kada za to bude vremena, jer sada postoje važnije stvari za zemlju. "Čim budemo imali vremena, dakle kad ne budemo imali zaista važnijih stvari za građane Srbije, za privredu Srbije, za naše evropske integracije", rekla je ona za TV Prva. Podsetila je da opozicija nema kvorum za tu sednicu i