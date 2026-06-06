Janša: Slovenija posvećena proširenju EU, posebno na zemlje Zapadnog Balkana

Premijer Slovenije Janez Janša poručio je u petak na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan u Tivtu da će Slovenija u aktuelnom mandatu biti "snažna i kredibilna članica" Evropske unije i nastaviti da podržava proces proširenja, posebno na zemlje Zapadnog Balkana.

Janša je, dan nakon preuzimanja premijerske funkcije, učestvovao na samitu i na marginama skupa razgovarao sa više evropskih lidera, među kojima su predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, nemački kancelar Fridrih Merc, belgijski premijer Bart De Vever i premijer Malte Robert Abela, prenosi Radio televizija Slovenije. Govoreći o politici proširenja, Janša je ocenio da se Evropska unija ponovo snažno fokusira na prijem novih članica, ali je upozorio da formalne