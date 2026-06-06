Noć u Beogradu: Muškarac teško povređen u nesreći u Borči

Euronews pre 20 minuta  |  Autor: Tanjug
Noć u Beogradu: Muškarac teško povređen u nesreći u Borči

Muškarac star 30 godina teško je povređen kada je kao pešak oboren u Borči, rečeno je iz Hitne pomoći.

Nesreća se dogodila u 23.20 u Ulici Bratstva i jedinstva, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar. U 20.50 u Batajnici kod NIS pumpe, 18-godišnja devojka pala je s motora i prevezena u KBC Zemun. Ekipe Hitne pomoći obavile su u toku noći ukupno 120 intervencija od kojih je 29 bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
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