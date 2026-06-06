Od kiše do 30 stepeni: Kakvo nas vreme očekuje do sredine juna?

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Od kiše do 30 stepeni: Kakvo nas vreme očekuje do sredine juna?

Početak juna doneo nam je veoma promenljivo i nestabilno vreme, a period nestabilnosti trajaće još nekoliko dana.

Tako smo tokom noći imali prolazno naoblačenje sa kišom, a danas se padavine prognoziraju uglavnom u brdsko - planinskim predelima, kaže meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. Prolazak hladnog fronta sa severa tokom noći nam je doneo i zahlađenje zbog čega će danas biti za oko 5 stepeni svežije nego juče. Tokom dana će se smenjivati sunce i oblaci, a u centralnim i južnim predelima povremeno će padati slaba kiša. "Temperatura će se kretati oko proseka,
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