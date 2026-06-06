U Hramu Svetog Save počeo moleban za ispraćaj Časnog pojasa, služe Porfirije i Jefrem

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Tanjug
U Hramu Svetog Save počeo moleban za ispraćaj Časnog pojasa, služe Porfirije i Jefrem

Patrijarh srpski Porfirije služi moleban u Hramu Svetog Save, zajedno sa igumanom manastira Vatoped arhimandritom Jefremom, nakon čega će Časni pojas Presvete Bogorodice biti ispraćen ka aerodromu, odakle će avionom biti vraćen u Vatoped na Svetoj Gori.

Moleban je započeo spuštanjem svetinje sa postolja na kom se nalazio od sinoć. Šta nam je poručilo 800.000 vernika u redu za Časni pojas Presvete Bogorodice? Molebanu prisustvuju ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i ministar bez portfelja Nenad Popović. Svečani ispraćaj je organizovan uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra
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