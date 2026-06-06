Uživo: Kriza na Bliskom istoku, broj žrtava izraelskog napada u Gazi povećan na sedam

Francuska je otvorila istragu zbog navoda o “torturi” i ratnim zločinima nad članovima francuske flotile koja je učestvovala u humanitarnoj misiji ka Gazi, nakon izveštaja o postupanju izraelskih vlasti prema francuskim državljanima.

Paralelno s tim, u Kairu je započeta nova runda pregovora o primirju u Gazi, gde delegacija Hamasa razgovara sa egipatskim posrednicima o sprovođenju prve faze dogovora i mogućem prelasku na narednu. U širem regionalnom kontekstu, Sjedinjene Američke Države su uvele nove sankcije povezane sa Iranom, ciljajući više entiteta, pojedinaca i tankera za tečni naftni gas, dok tenzije u Persijskom i Omanskom zalivu ostaju visoke nakon iranskih tvrdnji da su američki ratni