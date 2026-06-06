Vlada produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate do 14. juna

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Vlada produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate do 14. juna
Vlada Srbije produžila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 14. juna i do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u Službenom glasniku. Ovu odluku potpisao je predsednik Vlade Đuro Macut 4. juna. Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate zbog povećanja
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