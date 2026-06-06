Više od 800.000 vernika poklonilo se Časnom pojasu Presvete Bogorodice: Velika svetinja vraća se u manastir Vatoped na Svetoj Gori, gde se čuva vekovima

Glas Zapadne Srbije pre 12 minuta
Više od 800.000 vernika poklonilo se Časnom pojasu Presvete Bogorodice: Velika svetinja vraća se u manastir Vatoped na Svetoj…

Svečani ispraćaj uslediće nakon Svete liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici služi patrijarh srpski Porfirije, uz najviše crkvene i državne počasti.

Zbog velikog interesovanja vernika, boravak ove velike svetinje u Beogradu produžen je dva puta. Tokom prethodnih dana hiljade ljudi dolazile su u Hram Svetog Save kako bi se poklonile Časnom pojasu i primile blagoslov. Dolazak Časnog pojasa Presvete Bogorodice ostaće upamćen kao jedan od najznačajnijih duhovnih događaja u Srbiji poslednjih godina. GLAS ZAPADNE SRBIJE
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