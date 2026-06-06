Drama za infarkt: Trojka uz sirenu pa rat u produžetku – Barać slomio Alimpijevića!

Hot sport pre 5 sati
Drama za infarkt: Trojka uz sirenu pa rat u produžetku – Barać slomio Alimpijevića!

Bahčešehir bio na ivici ponora, ali se izvukao i sada ima meč loptu za finale! Prava košarkaška ludnica viđena je u Turskoj – Bahčešehir je već video pobedu, imao +3 i kontrolu u završnici, ali je sve preokrenuo jedan šut Bešiktaša.

Džona Metjuz je preuzeo odgovornost i pogodio trojku uz zvuk sirene, čime je meč odveo u produžetak. Tamo – još veća drama. Igralo se na ivici snage i koncentracije, a posle iscrpljujuće borbe, tim koji predvodi Marko Barać uspeo je da izađe kao pobednik – 98:95. Sa druge strane, Dušan Alimpijević ima ozbiljan razlog za žaljenje. Njegova ekipa je u ključnim trenucima promašila dva slobodna bacanja u završnici prvog produžetka, što se na kraju ispostavilo kao
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