Finale ABA lige: Partizan juri izjednačenje u Dubaiju Crno-beli traže odgovor nakon poraza u prvom meču finalne serije!

Finalna serija AdmiralBet ABA lige je počela velikom dramom, a Dubai je nakon prvog meča poveo protiv Partizana sa 1:0.

Drugi duel igra se u subotu, ponovo u Emiratima, gde će crno-beli pokušati da prekinu negativan niz i dođu do izjednačenja. Prvi susret je doneo mnogo uzbuđenja, preokreta i serija na obe strane. Partizan je dobro otvorio utakmicu, ali je Dubai brzo pronašao ritam preko Mekinlija Rajta i Kabengelea, pa je već do poluvremena stekao ozbiljnu prednost. Ipak, crno-beli su pokazali karakter i u trećoj četvrtini se velikom serijom vratili u meč. Kada je delovalo da