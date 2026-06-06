Sibirska zima pokorila vrelu šljaku Pariza: Andrejeva osvojila Rolan Garos

Hot sport pre 47 minuta
Sibirska zima pokorila vrelu šljaku Pariza: Andrejeva osvojila Rolan Garos

Mira Andrejeva osvojila Rolan Garos: Ruskinja prekinula bajku Maje Hvalinjske! Mira Andrejeva nova je šampionka Rolan Garosa, pošto je u velikom finalu savladala Maju Hvalinjsku rezultatom 6:3, 6:2 i tako stigla do prve grend slem titule u karijeri.

Devetnaestogodišnja Ruskinja je na stadionu „Filip Šatrije“ potvrdila da pripada samom vrhu svetskog tenisa, a trijumfom u Parizu postala je najmlađa šampionka Rolan Garosa još od Monike Seleš 1992. godine. Finale je počelo nervozno, u teškim uslovima zbog vetra, a prva četiri gema donela su čak četiri brejka. Hvalinjska je u jednom trenutku uspela da povede 3:2, ali je od tog momenta Andrejeva potpuno preuzela kontrolu. Ruska teniserka je vezala veliki niz gemova,
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