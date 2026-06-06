Branimo znanje(m): Razgovori, kvizovi i radionice na Studentskom trgu

Inicijativa Pobunjeni univerzitet organizuje događaj "Branimo znanje(m)", od 11 do 19 časova na Studentskom trgu u Beogradu.

Protest Inicijative Pobunjeni univerzitet ispred Ministarstva prosvete, ilustracija. Foto: Ana Mihaljčić "Nastavnici, naučnici i saradnici Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu pokazaće znanja, veštine i kreativnosti koje se neguju u našim institucijama duže od dva veka", navodi se u najavi događaja. Tokom celodnevnog programa, posetioci će imati priliku da učestvuju u razgovorima sa istraživačima i profesorima, naučnim demonstracijama,