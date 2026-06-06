CENTCOM: Američke snage presrele iranske rakete i dronove u regionu Zaliva

Insajder pre 17 minuta  |  Tanjug
CENTCOM: Američke snage presrele iranske rakete i dronove u regionu Zaliva

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je danas da su američke snage presrele više iranskih balističkih raketa i dronova lansiranih prema Ormuskom moreuzu i susednim zemljama u Zalivu.

Foto: AP Photo/Vahid Salemi CENTCOM je na platformi Iks (X) naveo da je Iran ispalio sedam balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu nekoliko sati nakon što su američke snage oborile četiri iranska jednosmerna jurišna drona usmerena ka Ormuskom moreuzu. https://t.co/otMGCOAWYY U saopštenju je navedeno da su dronovi predstavljali neposrednu pretnju regionalnom pomorskom saobraćaju, nakon čega su američke snage izvele napade na iranske radarske lokacije za obalski
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