CENTCOM: Američke snage presrele iranske rakete i dronove u regionu Zaliva

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je danas da su američke snage presrele više iranskih balističkih raketa i dronova lansiranih prema Ormuskom moreuzu i susednim zemljama u Zalivu.

Foto: AP Photo/Vahid Salemi CENTCOM je na platformi Iks (X) naveo da je Iran ispalio sedam balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu nekoliko sati nakon što su američke snage oborile četiri iranska jednosmerna jurišna drona usmerena ka Ormuskom moreuzu. https://t.co/otMGCOAWYY U saopštenju je navedeno da su dronovi predstavljali neposrednu pretnju regionalnom pomorskom saobraćaju, nakon čega su američke snage izvele napade na iranske radarske lokacije za obalski