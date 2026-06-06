MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

Insajder pre 5 sati  |  Beta
MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

Mreža akademske solidarnosti (MASA) kritikovala je danas odluku Senata Univerziteta u Novom Sadu da ne izglasa reizbor u zvanje vanrednog profesora za Vladimira Mihića sa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i ocenila da je reč o "političkom progonu i odmazdi režima nad profesorom koji je odbio da ćuti".

Vladimir Mihić. Foto: Stefan Miljuš "Profesor Mihić je ispunio zakonske uslove za reizbor, što nije bilo dovoljno da ostane na poslu. Njegov stvarni 'greh' ne nalazi se u pravilnicima, već u njegovom javnom i moralnom angažmanu. Vladimir Mihić je kažnjen zato što je u godini iza nas otvoreno podržavao studentski pokret", navela je MASA. Ocenili su da je "posebno porazna" uloga Senata Univerziteta u Novom Sadu. "Umesto da bude bedem autonomije i slobodne misli,
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