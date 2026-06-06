SPC: Pojasu Presvete Bogorodice se poklonilo više od 1,1 miliona ljudi

Pojasu Presvete Bogorodice u Srbiji se poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je danas Srpska provoslavna crkva (SPC).

Red ispred Hrama Svetog Save. FOTO: Srđan Ilić "Od dolaska Časnog Pojasa Presvete Bogorodice u beogradsku Vaznesenjsku crkvu uoči Spasovdana, a zatim od Spasovdana i u hram Svetog Save na Vračaru, Časnom Pojasu Presvete Bogorodice se poklonilo preko 1.100.000 ljudi", navodi se u saopštenju SPC. Patrijarh srpski Porfirije služio je danas moleban u Hramu Svetog Save, zajedno sa igumanom manastira Vatoped arhimandritom Jefremom, nakon čega je, oko 14.45 sati, počeo