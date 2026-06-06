Zakon usvojen, pravila jasnija: Šta donosi nova donorska kartica koja se od danas uvodi u Srbiji?

Na Nacionalni dan donora, 6. jun, Srbija uvodi novu donorsku karticu, u okviru napora da se spasu životi što većeg broja ljudi kojima je transplantacija organa jedina opcija, saopšteno je danas na skupu u Skupštini Srbije. Uvođenja nove donorske kartice usledilo je nakon što je Vlada Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa. Novim odredbama su uređena sva važna pitanja sa kojim se građani sreću prilikom donošenja odluke o tome da li žele ili ne žele da budu donori organa i

Operaciona sala, ilustracija, foto: National Cancer Institute/Unsplash Državna sekretarka Ministarstva zdravlja Ivana Stašević Karličić izjavila je da je Vlada usvojila zakonska rešenja koja predviđaju mogućnost da se svako za života izjavi da li želi ili ne želi da nakon smrti daruje svoje organe i da se, u skladu sa tom odlukom, upiše u Registar davalaca, odnosno Registar lica koja se protive darivanju organa. „Ovim rešenjima građanima se daje veća pravna