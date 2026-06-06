Odakle je stigao limun koji ovih dana kupujemo u Maksiju i zašto je drugačijeg izgleda i veličine

Jugmedia pre 47 minuta  |  JuGmedia
Odakle je stigao limun koji ovih dana kupujemo u Maksiju i zašto je drugačijeg izgleda i veličine

Kupci koji ovih dana posećuju Maksi radnje mogli su da primete da se u prodaji (i na akciji) nalazi limun koji se po izgledu i karakteristikama razlikuje od onoga na koji su navikli.

Krupniji plodovi (veći i od pomorandže) i specifičan izgled izazvali su pažnju potrošača. Koji se verovatno pitaju odakle je stiglo ovo voće neobičnog izgleda. Iako na prvi pogled deluje neuobičajeno, reč je o limunu koji poseduje određene osobine karakteristične za sorte i uzgojne uslove iz kojih potiče, kažu u kompaniji Delez za Forbes Srbija. Kako objašnjavaju, limun koji je trenutno dostupan u radnjama poreklom je iz Španije. Reč je o sorti Verna. Njene
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