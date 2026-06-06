Priča o norveškim Vikinzima i fotografiji za Svetsko prvenstvo

Južne vesti pre 57 minuta
Priča o norveškim Vikinzima i fotografiji za Svetsko prvenstvo

Norveška fudbalska reprezentacija postala je glavna tema uoči Svetskog prvenstva zbog neobičnog foto-predstavljanja inspirisanog nordijskom ratničkom tradicijom.

Reprezentativci Norveške fotografisani su poput Vikinga, obučeni u tradicionalne nordijske ratničke kostime, sa štitovima i mačevima, našminkani poput Ragnara Lotbruka, Lokija i drugih likova iz popularne televizijske serije ‘Vikinzi’. Za ovu ideju zaslužan je priznati britanski fotograf Dejvid Jarou, kome je Norveški fudbalski savez zadao zadatak da napravi slike reprezentacije pred odlazak u ‘osvajanje’ udaljenog kontinenta. Jarou nije želeo uobičajeno slikanje
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