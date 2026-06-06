"Miloš i ja smo se videli 17 puta pre venčanja, rodbinu sam mu upoznala na svadbi": Ovako je Jelisaveta govorila o njenom odnosu sa Milošem

Kurir pre 44 minuta
"Miloš i ja smo se videli 17 puta pre venčanja, rodbinu sam mu upoznala na svadbi": Ovako je Jelisaveta govorila o njenom…

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine nakon samo četiri meseca veze.

Pre dve godine su imali krizu, ali izgleda da je do razvoda ipak moralo da dođe. Ona je svojevremeno govorila o tome kako su se videli samo nekoliko puta pre sklapanja braka. Jelisaveta Orašanin procvetala u braku: "On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 18 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju - rekla je lepa glumica. "Kada su išle one zajedničke fotografije, bilo je da mi Miloš kaže: "Ovo je moja tetka, moj brat", a
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